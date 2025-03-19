Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. 1200 rakımlı kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova bölgesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Mart ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

BURSA'da,aniden düşen sıcaklıklar ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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