Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Vila Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

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