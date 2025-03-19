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        Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        BURSA'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:50
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        Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Vila Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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