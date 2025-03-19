Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü (2)
YAKALANIP,TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi Ceyhun Avcı'yı (31) göğsünden tüfekle vurarak öldüren Onur Esen (41), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
YAKALANIP,TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi Ceyhun Avcı’yı (31) göğsünden tüfekle vurarak öldüren Onur Esen (41), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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