Akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsünü yakaladı. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 22 bin 687 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde gece saatlerinde, ara sokakta süratle ilerleyen motosikletin sürücü Y.E.A. ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye attı. O anlar çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Y.E.A. 4 gün sonra yine Mimarsinan Mahallesi'ndeki alt geçitte, yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak hızla ilerledi. Y.E.A. trafiği tehlikeliye soktuğu anları, kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

BURSA'da motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, trafiği tehlikeye attığı anları, sosyal medya hesabından paylaşan sürücü yakalandı. 22 bin 687 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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