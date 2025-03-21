Belediye otobüsü, otomobil ve baz istasyonu direğine çarptı; 9 yaralı

BURSA'dabelediye otobüsü, otomobil ile baz istasyonu direğine çarptı. Sürücü ile 8 yolcu yaralanırken, kaza mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaplıkaya Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Şafak Bingöl'ün kullandığı 16 JJK 41 plakalı belediye otobüsü, yokuşta kontrolden çıkarak park halindeki 16 CAG 42 plakalı otomobile arkadan çaptı. Savrulup karşı şeride geçen belediye otobüsü, yol kenarındaki baz istasyonu direğine çarptı. Kazada Şafak Bingöl ile otobüste bulunan S.A., S.Y, E.A., A.Ç. C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza mobese kamerasına yansıdı.