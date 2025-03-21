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        Motokuryeler arasında kaza sonrası bıçaklı kavga kamerada; 1 yaralı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kaza sonrası motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:05
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        Motokuryeler arasında kaza sonrası bıçaklı kavga kamerada; 1 yaralı
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kaza sonrası motokuryeler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Gemlik İstiklal Caddesinde meydana geldi. M.U.K. (32) isimli motokurye, plakası henüz belirlenemeyen M.A. (29) isimli motokurye ile çarpıştı. Kazanın ardından motokuryeler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında M.U.K. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.A’yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından M.U.K.’yı olay yerinde kullandığı bıçak ile yakalayarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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