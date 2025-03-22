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        Bursaspor - Kırşehir Futbol Kulübü: 4-0

        STAT:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Musa ÇetindemirBURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:50
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        Bursaspor - Kırşehir Futbol Kulübü: 4-0
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        STAT:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak(Dk.71 Zeki Dursun), İlhan Depe(Dk.71 Bora Yılmaz), Sedat Cengiz, Vefa Temel, Berkan Mahmut Keskin (Dk.57 Hamza Gür), Mücahit Can Akçay (Dk.57 Tahir Babaoğlu)

        KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Onur Küçük, Emre Can Coşkun(Dk.79 Ömer Faruk Aydemir), Ömerhan Şahin, Hüseyin Can Öztürk, Ekrem Kaylıbal (Dk.36 Muzaffer Kahrıman), Samet Dağlı, Yunus Karadağ(Dk.46 Egemen Pehlivan), Ali Mevran Ablak(Dk.58 Furkan Yiğit), Mehmet Bağlı, Yusuf Akın (Dk.46 Ahmet Can Arık), Rahmi Can Karadaş

        GOLLER: Dk.9 İlhan Depe, Dk.24 Sedat Cengiz (P), Dk.35 Mücahit Can Akçay, Dk.41 Sedat Cengiz (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: Hüseyin Can Öztürk, Ömer Şahin (Kırşehir FK), Zeki Dursun (Bursaspor)

        3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK’yı ağırlayan lider Bursaspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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