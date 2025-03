Bursaspor - Kırşehir Futbol Kulübü: 4-0

STAT:Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

BURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak(Dk.71 Zeki Dursun), İlhan Depe(Dk.71 Bora Yılmaz), Sedat Cengiz, Vefa Temel, Berkan Mahmut Keskin (Dk.57 Hamza Gür), Mücahit Can Akçay (Dk.57 Tahir Babaoğlu)

KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Onur Küçük, Emre Can Coşkun(Dk.79 Ömer Faruk Aydemir), Ömerhan Şahin, Hüseyin Can Öztürk, Ekrem Kaylıbal (Dk.36 Muzaffer Kahrıman), Samet Dağlı, Yunus Karadağ(Dk.46 Egemen Pehlivan), Ali Mevran Ablak(Dk.58 Furkan Yiğit), Mehmet Bağlı, Yusuf Akın (Dk.46 Ahmet Can Arık), Rahmi Can Karadaş

GOLLER: Dk.9 İlhan Depe, Dk.24 Sedat Cengiz (P), Dk.35 Mücahit Can Akçay, Dk.41 Sedat Cengiz (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Can Öztürk, Ömer Şahin (Kırşehir FK), Zeki Dursun (Bursaspor)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sahasında Kırşehir FK’yı ağırlayan lider Bursaspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.