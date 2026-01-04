Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da dere yatağına düşen kişi öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dere yatağına düşen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Gökdelen (62), Selimzade Mahallesi 2. Dereboyu Sokak'taki dere yatağına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutlardan görsel şölen
        Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutlardan görsel şölen
        Lösemiyi yenen Mertcan, 3 yıl sonra sokağa çıkıp poşetle kaydı
        Lösemiyi yenen Mertcan, 3 yıl sonra sokağa çıkıp poşetle kaydı
        Eğer öksürüğünüz 2 haftayı geçtiyse, 'üşüttüm, sigaradandır, geçer' demeyin
        Eğer öksürüğünüz 2 haftayı geçtiyse, 'üşüttüm, sigaradandır, geçer' demeyin
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Karlı ve buzlu yollarda güvenli adımlar için öneriler
        Karlı ve buzlu yollarda güvenli adımlar için öneriler
        Rüzgarın etkisiyle devrilen otomobile çevredeki vatandaşlar koştu
        Rüzgarın etkisiyle devrilen otomobile çevredeki vatandaşlar koştu