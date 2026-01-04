Bursa'da dere yatağına düşen kişi öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Gökdelen (62), Selimzade Mahallesi 2. Dereboyu Sokak'taki dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
