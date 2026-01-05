Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaraladı.

        Giriş: 05.01.2026 - 20:31 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:39
        Bursa'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaraladı.

        Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan bir evde Nurefeddin B. (66) ve kayınbiraderi Fahrettin S. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurefeddin B, yanında bulunan tabancayla kayınbiraderine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Fahrettin S'yi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Bacağından yaralanan ve tedavisi devam eden Fahrettin S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan Nurefeddin B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

