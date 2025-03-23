Bursa'da, geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 03.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Metal Sanayi Sitesi 23'üncü Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken ekipler, çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.