Babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi, itfaiyecilere engel olmak istedi

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kullandığı kamyonu ateşe verip, alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere de engel olan U.C.K. (26), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla tartışan U.K., kullandığı kamyonu yol kenarına park edip, yanındaki çakmakla koltukları yakarak ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine engel olmak isteyen U.C.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.