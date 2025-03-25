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        Babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi, itfaiyecilere engel olmak istedi

        BURSA'nın Kestel ilçesinde, kullandığı kamyonu ateşe verip, alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere de engel olan U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:25
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        Babasıyla tartışıp kullandığı kamyonu ateşe verdi, itfaiyecilere engel olmak istedi
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde, kullandığı kamyonu ateşe verip, alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere de engel olan U.C.K. (26), polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün gece, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla tartışan U.K., kullandığı kamyonu yol kenarına park edip, yanındaki çakmakla koltukları yakarak ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine engel olmak isteyen U.C.K.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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