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        Silahlı saldırıda yaralandı, sekerek iş yerine sığındı; o anlar kamerada

        BURSA'da gayrimenkul işletmecisi Sıddık A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:15
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        Silahlı saldırıda yaralandı, sekerek iş yerine sığındı; o anlar kamerada
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        BURSA'da gayrimenkul işletmecisi Sıddık A. (42), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İki bacağından vurulan Sıddık A. sekerek iş yerine sığınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine gitmek üzere yola çıkan Sıddık A., dükkanına yaklaştığı sırada arkasından yaklaşan kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Her iki bacağına isabet eden 3 mermiyle yaralanan Sıddık A. iş yerine sığınırken, şüpheli kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Sıddık A.’nın arkasından yaklaşan şüphelinin ateş açtığı, yaralı halde park halindeki araçların arasına sığınan Sıddık A.'nın, şüphelinin kaçmasının ardından sekerek, kendi iş yerine gittiği görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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