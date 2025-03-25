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        Bakan Tekin, sınıf başkanı seçildiğinde kendisini okula getireceğini vadeden öğrenciyi kırmadı

        BURSA'da 4'üncü sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya (10), sınıf başkanı seçilirse okula Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i getireceğini vadetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:10
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        Bakan Tekin, sınıf başkanı seçildiğinde kendisini okula getireceğini vadeden öğrenciyi kırmadı
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        BURSA’da 4’üncü sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya (10), sınıf başkanı seçilirse okula Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i getireceğini vadetti. Başkan seçilen Küçükkaya’yı kırmayıp okulda ziyaret eden Bakan Tekin, “Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin” dedi.

        Bir dizi program için Bursa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kentteki ilk durağı, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’ndeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu oldu. Arkadaşlarına, başkanlık seçimlerini kazanırsa Milli Eğitim Bakanını okula getireceği sözünü veren 4-B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya’yı ziyaret eden Bakan Tekin, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Seçim vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Beril de karşısında Bakan Tekin’i görünce, mutluluğunu gizleyemedi.

        GÜLÜMSETEN DİYALOG

        “Biri dedi ki, okul temsilcisi seçilirse Bakan gelecek okula. Kim dedi” diye soran Bakan Tekin’e, Beril Küçükkaya heyecanla ‘Ben’ diye yanıt verdi. Bakan Tekin, “Sen neyine güvendin de böyle bir şey söyledin. Kimi getirecektin. Biz de duyduk çocuğumuzu mutlu edelim dedik” diye konuştu.

        Beril Küçükkaya da “Arkadaşlarımıza söz verdiğim gibi Sayın Bakanımızı getirdim” derken, Bakan Yusuf Tekin de sınıftakilere, “Siz Beril’i seçtiniz mi? Yani inandınız beni getireceğine” dedi. Tekin, Küçükkaya’yı “Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin” diyerek tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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