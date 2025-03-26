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        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Erkan Özdamar, Semih Kocaman, Turan ÇelikKARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:40
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        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Semih Kocaman, Turan Çelik

        KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.82 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Dk.90 Burak Albayrak), Emre Oymak (Dk.46 Hakan Öztürk), Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.82 Kerem Yaşa), Fahri Pınar

        BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (Dk.67 İlyas Yılmazer), Yunus Karakaya (Dk.78 Enes Kuşçu), İsa Nalbant (Dk.67 Berat Kartal), Eren Türkkal, Bedirhan Yıldız, Ümitcan Ekşi, Sercan Demirkıran, Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Dk.25 Özgür Özden Dağdelen) (Dk.67 Berat Kartal)

        GOL: Dk.72 Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediye Spor)

        SARI KARTLAR: Bedirhan Yılmaz, Yusuf Efe Yaman, Doğukan Kaya (Belediye Derincespor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 28’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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