Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (8)

BAKANLIKMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.