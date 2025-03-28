Anahtarını buldukları otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

BURSA'da, T.H.'nin kaybettiği anahtarı bulup, bir gün sonda otomobilini çalan 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde birbirini suçlayan Metin D. (30) ve Anıl E. (31) adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Mart’ta İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. T.H., 16 ATU 924 plakalı otomobilinin anahtarını kaybetti. Olaydan bir gün sonra aracını park ettiği yerde bulamayan T.H., durumu polis ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 50 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. Bu kapsamda, 2 şüphelinin sokak aralarında gezip anahtarın hangi araca ait olduğunu bulmaya çalıştıklarını ve 16 ATU 924 plakalı otomobili çaldıklarını tespit etti. Araştırmada, ekipler isimlerini belirlediği Metin D. ve Anıl E.’yi, bağ evinde yakalayıp gözaltına aldı. Plakası sökülmüş halde bulunan otomobil, incelemelerin ardından sahibi T.H.'ye teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında birbirini suçlayan Metin D. ve Anıl E. ifadelerinin ardından 'Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.