Oto galeriye tüfekli saldırı

Olay saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Otomobilinden inen kişi, kapalı olan oto galeriye tüfekle ateş açtı. Bu sırada olay yerinden geçen trafik ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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