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        Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        BURSA'da yağmurda kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:31
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        Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        BURSA'da yağmurda kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Doğancı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli istikametine giden M.S., idaresindeki 16 EIB 83 plakalı otomobille, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja girdiğinde kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen A.Ç.'nin kullandığı 10 AFR 359 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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