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        Mustafakemalpaşaspor-Bayburt Özel İdare Spor: 2-2

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Yakup Özhan, Sabri Üstünel, Fatih Etirli1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Yusuf Ali Çakır(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:20
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        Mustafakemalpaşaspor-Bayburt Özel İdare Spor: 2-2
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        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Yakup Özhan, Sabri Üstünel, Fatih Etirli

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Yusuf Ali Çakır(Dk.70 İbrahim Demir), Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Abdul Kadir Dursun, Mehmet Bağlı, Doğanay Kılıç(Dk.70 Berat Dadak), Ökkeş Karaoğlu(Dk.88 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Emin Bektaş(90+3 Talha Erdoğan), Erkan Şentürk(Dk. 90+4 Azat Çakır, Talha Yünküş

        BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Onur Tekin, Köksal Ayaydın, Yasin Ayan, Yusuf Saitoğlu, Muhammet Eşref Bayan, Alpay Cin, Cihan Aydın (Dk. 85 Mahmut Deniz Pauk) Mete Tınmaz(Dk. 69 Doğukan Delimehmet) Murat Torun, Mehmet Durgut, Mikail Albayrak(Dk.69 Ömer Memiş)

        GOLLER: Doğanay Kılıç (Dk 8), Muhammed Emin Bektaş (Dk 27) 1923 Mustafakemalpaşaspor, Muhammet Eşref Bayansal (Dk 26) Doğukan Delimehmet (Dk 90+4) Bayburt Özel İdare Spor

        SARI KARTLAR: Muhammed Emin Bektaş, Muhammet Aran, Berkehan Biçer (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        Mete Tınmaz, Doğukan Delimehmet (Bayburt Özel İdare Spor)

        KIRMIZI KART: Yasin Ayan(Bayburt Özel İdare Spor)

        TFF 3'üncü Lig 21'inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'la 2-2 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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