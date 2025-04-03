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        Bursa'da, oto yedek parça mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        BarışYILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/BURSA (BURSA)- BURSA'da oto tamir atölyesi ve yedek parça mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 05:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 05:45
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        Bursa'da, oto yedek parça mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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        BarışYILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/BURSA (BURSA)- BURSA'da oto tamir atölyesi ve yedek parça mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 14'üncü Sokak'ta bulunan oto tamir atölyesi ve yedek parça mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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