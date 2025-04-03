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        Hasarlı kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

        BURSA'da 3 aracın karıştığı hasarlı kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polis ekibinden F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 08:16 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:20
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        Hasarlı kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
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        BURSA’da 3 aracın karıştığı hasarlı kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polis ekibinden F.D.’ye (52) kamyonet çarptı. Kazada, F.D. yaralandı.

        Kaza, saat 03.30 sıralarından merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.’ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet çarptı. Kazada polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan F.D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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