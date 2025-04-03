Hasarlı kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

Kaza, saat 03.30 sıralarından merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.’ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet çarptı. Kazada polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan F.D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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