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        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, aynı yöne giden halk otobüsüne yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:15
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        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, aynı yöne giden halk otobüsüne yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi’nde meydana geldi. Dilek T.’nin (27) kullandığı 16 ASH 563 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erdinç K. (33) yönetimindeki 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce savrulurken, kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Güler G. (40) ile Sena G. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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