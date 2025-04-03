Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Firari hükümlü, Uludağ'da bindiği teleferikte yakalandı

        BURSA'da,hakkında 4 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Yıldırım (22), gezmek için geldiği Uludağ'dan teleferikle dönerken polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari hükümlü, Uludağ'da bindiği teleferikte yakalandı
        ABONE OL

        BURSA’da,hakkında 4 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Yıldırım (22), gezmek için geldiği Uludağ'dan teleferikle dönerken polis tarafından yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıkesir'de yaşayan ve hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğukan Yıldırım'ın, Uludağ'a geldiği bilgisine ulaştı. Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği'nde görevli polisler, hapis cezasının yanı sıra hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yıldırım'ı, kente dönerken teleferiğin kabininde yakalayıp gözaltına aldı. Toplam 48 ayrı suçtan kaydı bulunan firari hükümlü, çıkartıldığı adliyede ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla tehdit etti!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da Atatürk büstünü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Bursa'da Atatürk büstünü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Bursa'da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı
        Bursa'da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı
        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
        Geri dönüşüm tesisinde patlama sonrası yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Geri dönüşüm tesisinde patlama sonrası yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıktan kurtulamayanlara um...
        Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıktan kurtulamayanlara um...