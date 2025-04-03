Uludağ'da yanan otelde baba-oğulun ardından ölen anne toprağa verildi
BURSA Uludağ'da eksiklikleri nedeniyle kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) ardından yaşamını yitiren anne Fikriye Usta'nın cenazesi, toprağa verildi.
BURSA Uludağ'da eksiklikleri nedeniyle kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) ardından yaşamını yitiren anne Fikriye Usta'nın cenazesi, toprağa verildi.
Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı. Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen hafta perşembe sabaha karşı yangın çıktı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini tutuşturmasıyla çıkan yangına, Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti.
9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Binayı tamamen saran alevler güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Usta da hastaneye kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da dün yaşamını yitirdi.
EŞİ VE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Fikriye Usta'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Sinandede Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Fikriye Usta, Hamitler Kent Mezarlığı'nda eşi Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta'nın yanına defnedildi.
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