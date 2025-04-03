Uludağ'da yanan otelde baba-oğulun ardından ölen anne toprağa verildi

BURSA Uludağ'da eksiklikleri nedeniyle kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) ardından yaşamını yitiren anne Fikriye Usta'nın cenazesi, toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı. Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen hafta perşembe sabaha karşı yangın çıktı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini tutuşturmasıyla çıkan yangına, Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binayı tamamen saran alevler güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Usta da hastaneye kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da dün yaşamını yitirdi.