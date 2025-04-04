Yuvasından düşen yavru baykuşu kasaba götürüp etle beslediler

Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayanlar, bir ağacın altındaki yavru baykuşu fark etti. Kuşun zarar görmemesi için mahalleli, yavruyu kasaba götürerek etle besledi. Mahalleli, ardından baykuşu tekrar yuvasına yerleştirdi.

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