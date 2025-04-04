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        Yuvasından düşen yavru baykuşu kasaba götürüp etle beslediler

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen yavru baykuş, vatandaşlar tarafından kasaba götürülüp, etle beslendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:10
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        Yuvasından düşen yavru baykuşu kasaba götürüp etle beslediler
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen yavru baykuş, vatandaşlar tarafından kasaba götürülüp, etle beslendi.

        Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayanlar, bir ağacın altındaki yavru baykuşu fark etti. Kuşun zarar görmemesi için mahalleli, yavruyu kasaba götürerek etle besledi. Mahalleli, ardından baykuşu tekrar yuvasına yerleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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