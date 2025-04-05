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        Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 02:39 Güncelleme: 05.04.2025 - 02:45
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        Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasının ardından, aynı yönde seyir halindeki 2 araç da kazaya karıştı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne, isimleri öğrenilemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ediz Haşmet Kökyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Jandarma ekipleri tarafından yol tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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