Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde 3 aylık Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Dürmüş'ün (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı
        ABONE OL

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde 3 aylık Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Dürmüş'ün (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Anne Eylem Durmüş'ün ifadesinde; yangının odun sobasından çıktığını söylediği öğrenildi.

        Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında, saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, Burak ve Eylem Durmüş (26) çiftinin çocukları Sevgi Nur ile Enes Durmüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin diğer çocukları 2 yaşındaki Berat Efe Durmüş'ün yaralandığı tespit edildi. Berat Efe Durmüş, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'EŞİM PATLAMA SESİ DUYMUŞ'

        Diğer yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. 2 kardeşin Yenişehir ilçesi Demirboğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Anne Eylem Durmüş'ün ifadesinde; yangının odun sobasından çıktığını söylediği öğrenildi. Olay sırasında evde olmadığı öğrenilen ve DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Burak Durmüş, olay sonrası konuştuğu eşinin atan sigorta için alt kata indiğini ve patlama sesi duyduğunu kendisine söylediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Esnafın da dahil olduğu kavgayı polis, havaya ateş ederek ayırdı
        Esnafın da dahil olduğu kavgayı polis, havaya ateş ederek ayırdı
        Motosikletiyle Anadolu'yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmett...
        Motosikletiyle Anadolu'yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmett...
        Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı
        Bursa'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı
        Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Bursa'daki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe öldü, diğe...
        Evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe öldü, diğe...
        Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
        Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti