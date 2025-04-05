Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı

BURSA'nınYenişehir ilçesinde 3 aylık Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Dürmüş'ün (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Anne Eylem Durmüş'ün ifadesinde; yangının odun sobasından çıktığını söylediği öğrenildi.

Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında, saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, Burak ve Eylem Durmüş (26) çiftinin çocukları Sevgi Nur ile Enes Durmüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin diğer çocukları 2 yaşındaki Berat Efe Durmüş'ün yaralandığı tespit edildi. Berat Efe Durmüş, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EŞİM PATLAMA SESİ DUYMUŞ'

Diğer yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. 2 kardeşin Yenişehir ilçesi Demirboğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Anne Eylem Durmüş'ün ifadesinde; yangının odun sobasından çıktığını söylediği öğrenildi. Olay sırasında evde olmadığı öğrenilen ve DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Burak Durmüş, olay sonrası konuştuğu eşinin atan sigorta için alt kata indiğini ve patlama sesi duyduğunu kendisine söylediğini belirtti.