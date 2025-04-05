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        Balkondan sarkıttığı halata tutunarak indiği evi soyan şüpheli, 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 gün arayla 2 evi soyan hırsızlık şüphelisi ile kendisine yardım ettiği belirtilen damadı; 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:11
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        Balkondan sarkıttığı halata tutunarak indiği evi soyan şüpheli, 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 6 gün arayla 2 evi soyan hırsızlık şüphelisi ile kendisine yardım ettiği belirtilen damadı; 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Hırsızlık yaptığı evlerden birine üst katın balkonundan sarkıttığı halata tutunarak inen Suriye uyruklu şüphelinin; koşarak kaçtığı ve boş arazide kıyafet değiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlk hırsızlık olayı 27 Mart’ta saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Şener Saruhan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Kapısını çaldığı 1’inci kattaki dairede, kimsenin olmadığını anlayan şüpheli, kapının kilidini kırıp içeri girdi. 40 bin TL ile altın yüzüğü çalıp kaçan şüpheli 6 gün sonra, 2 Nisan’da ise Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş daireye girdi. Yanında getirdiği halatı balkon demirlerine bağlayan şüpheli, bayram tatili için şehir dışında olduğu öğrenilen ailenin 4’üncü kattaki dairesinin balkonuna üst kattan sarkıttığı halata tutunarak indi. Balkon kapısının kilidini kırıp daireye giren şüpheli 10 bin TL'yi alıp, sarkıttığı halata tutunarak, 5’inci kata çıktı.

        BOŞ ARSADA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

        Şüphelinin, hırsızlık yaptığı evlerin bulunduğu sokaklara kamyonetle geldiği, boş bir arsada kıyafetlerini değiştirdiği ve koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Her iki ailenin ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, evlere giren şüpheli ile ona yardım eden kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntüsünü izleyerek şüphelilerin, Suriye uyruklu Mohamad O. (48) ile damadı Abdullah H. (26) olduğunu belirledi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DAMADI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Adreslerine düzenlenen baskınla yakalanan şüphelilerden Mohamad O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kendisine yardım eden damadı Abdullah H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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