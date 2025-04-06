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        Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:20
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        Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y.'nin (40) kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. yönetimindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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