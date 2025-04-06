Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbedildi

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 04:28 Güncelleme: 06.04.2025 - 04:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbedildi
        ABONE OL

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaynana bıçaklanarak, 2 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Mahmut A. ve Cevdet A. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, kaçan şüpheliyi ise kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Tartışma hastanede bitti
        Tartışma hastanede bitti
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        "Yeniden silahlanmaya hayır" protestosu
        "Yeniden silahlanmaya hayır" protestosu
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film

        Benzer Haberler

        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı
        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı
        Bursa'da barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Bursa'da barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı
        Bursa'da otomobil, istinat duvarına çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı
        Bursa Valisi Ayyıldız, kentin fethinin 699. yıl dönümüyle ilgili mesaj yayı...
        Bursa Valisi Ayyıldız, kentin fethinin 699. yıl dönümüyle ilgili mesaj yayı...
        Bursaspor Basketbol - Beşiktaş: 91-121
        Bursaspor Basketbol - Beşiktaş: 91-121