Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kutlandı

        BURSA'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kutlandı
        ABONE OL

        BURSA’nın fethinin 699’uncu yıl dönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

        Bursa’nın fethinin 699’uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı. Fetih Kapı’da başlayan törene Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarında yerini almasının ardından tören, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Ardından, Bursa Erkek Lisesi öğrencisi Bilge Atmaca, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa’da Zaman' adlı şiirini okudu. Program, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti.

        'BURSA OSMANLI'NIN İLK GÖZ AĞRISI, İLK BAŞKENTİDİR'

        Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, "Bugün tarihin bize emanet ettiği yer Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan güzel Bursa'mızın fetih günü hepimize kutlu olsun. 6 Nisan 1326 tarihi yalnızca Bursa için değil, tüm Osmanlı ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Osman Gazi'nin başlattığı kuşatma, Orhangazi liderliğinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bursa'nın fethi büyük bir medeniyetin yürüyüşünün de başlangıcıdır" dedi.

        Programın ardından protokol üyeleri mehter takımı eşliğinde Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde saygı nöbeti değişimini izledi. Yapılan duanın ardından, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!

        Benzer Haberler

        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazanda 71 mahallede etkinlik düzenledi
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazanda 71 mahallede etkinlik düzenledi
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Kimlik bilgileri kullanılan üniversiteli Gizem, mahkeme celbiyle hırsızlıkt...
        Kimlik bilgileri kullanılan üniversiteli Gizem, mahkeme celbiyle hırsızlıkt...
        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbe...
        Bursa'da husumetli aileler arasında kavga; kaynana bıçaklandı, 2 kişi darbe...
        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı
        Uludağ'ın eteklerindeki baraka yandı