BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi

İSTANBUL-Bursa seferini yapan BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın yolcular arasında paniğe neden oldu. Mudanya Limanına yaşanan deniz otobüsündeki yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli BUDO deniz otobüsü saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesine yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine Mudanya Limanına çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaptanın deniz otobüsünü yanaştırmasının ardından yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Olay sırasında dumandan etkilenen 4 yolcu sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.