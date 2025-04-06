Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi

        İSTANBUL-Bursa seferini yapan BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın yolcular arasında paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:02 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi
        ABONE OL

        İSTANBUL-Bursa seferini yapan BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın yolcular arasında paniğe neden oldu. Mudanya Limanına yaşanan deniz otobüsündeki yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        İstanbul Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli BUDO deniz otobüsü saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesine yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine Mudanya Limanına çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaptanın deniz otobüsünü yanaştırmasının ardından yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Olay sırasında dumandan etkilenen 4 yolcu sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüld...
        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüld...
        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı
        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı
        Bursaspor- 23 Elazığ FK: 3-1
        Bursaspor- 23 Elazığ FK: 3-1
        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hare...
        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş hare...