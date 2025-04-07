Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan Temel Keskin (50), Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçını izlerken aniden rahatsızlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde oturan Temel Keskin (50), Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçını izlerken aniden rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Keskin, hastaneye sevk edildi.

        İstanbul’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30’uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması getirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        Kasiyerle tartıştıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti
        Kasiyerle tartıştıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi (2)
        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi (2)
        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi
        BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi
        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüld...
        Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüld...
        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
        Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı
        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı