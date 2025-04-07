Dedesinden öğrenip ürettiği kemençeyle, İznik Gölü'ndeki çekilmeye ağıt yaktı

BURSA'da yaşayan Ali Öztürk (23), önce çalmayı sonra da yapmayı dedesinden öğrendiği kemençeyle, İznik Gölü’ndeki çekilmeye ağıt yaktı. Tarihi bazilikanın yanında kemençe çalıp söyleyen Öztürk, “Bir zamanlar burada yüzüyorduk, eğleniyorduk, balık tutuyorduk. Çocukluğum burada geçti. Şu an bakıldığında ise çokça bir çekilme var. Gölü böyle gördükçe duygulanıyorum, yüreğim parçalanıyor” dedi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan, 298 kilometrekarelik İznik Gölü'nde, küresel ısınma, tarım arazilerindeki bilinçsiz ve vahşi sulama nedeniyle kuraklık yaşanırken, mevsimsel yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesinde de düşüş gözlemleniyor. Son 10 yılda göldeki çekilme zaman zaman 150 metreye kadar ulaştı. 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te başlattığı 'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları' sırasında tespit edilen Aziz Neophytos Bazilikası da zaman içerisinde su yüzeyine çıktı. Suyun 2 metre derinliğindeki bazilika, artık dronla net bir şekilde görüntüleniyor.