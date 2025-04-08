Paramotorla İznik Gölü üzerinde ay-yıldızlı şölen

ULUSLARARASI yarışmalara hazırlanmak için Bursa’ya gelen Katar paramotor ekibine lojistik destek sağlayan Türk Hava Kurumu’nun paramotor ekibi, İznik Gölü üzerinde gösteri uçuşu yaptı. THK gösteri pilotu ve yamaç paraşütü öğretmeni Ömer Faruk Karaoğlan (29), taşıdığı dev Türk bayrağıyla tarihi surlar üzerinde uçtu. Güneş batarken gerçekleşen gösteride, gölde oluşan hüzme ve bayrağın suya yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü İznik ilçesi, coğrafi şartlarıyla da birçok hava gösterisine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 5'inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü’nün semaları, bu kez Türk bayrağı ile gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kurumu’nun paramotor ekibini ağırladı. Uluslararası yarışmalara hazırlanmak için Bursa’ya gelen Katar paramotor ekibine lojistik destek sağlayan Türk Hava Kurumu’nun paramotor ekibi, İznik Gölü üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. THK gösteri pilotu ve yamaç paraşütü öğretmeni Ömer Faruk Karaoğlan, taşıdığı dev Türk bayrağıyla göl ve tarihi surlar üzerinde uçtu. Güneş batarken gerçekleşen gösteride hüzme oluştu ve bayrağın suya yansıması dikkat çekti.

Gösteri uçuşu, ilçe halkı ve Katarlı paramotor ekibi tarafından ilgiyle izlendi. Türk Hava Kurumu yetkilileri, bu gösteriyle milli birlik ve beraberlik duygularını gökyüzüne taşımayı amaçladıklarını, gençleri havacılıkla tanıştırmak ve bu alana ilgiyi artırmak istediklerini ifade etti.

'THK 100'ÜNCÜ YILINDA'

THK paramotor gösteri pilotu ve yamaç paraşütü öğretmeni Ömer Faruk Karaoğlan, "Katar paramotor ekibi, uluslararası yarışmalara hazırlanmak için İznik Gölü’nü tercih etti. Biz de onların lojistik desteğini sağlamak ve Türk misafirperverliğini göstermek için buradayız. Aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun 100'üncü yılındayız. 16 Şubat 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu, bu yıl 100'üncü yılını kutluyor ve tüm sene boyunca kutlamalar devam edecek. Biz de İznik’te yaptığımız gösteri uçuşlarıyla hem kurumun tanıtımı hem de halkın havacılığa ilgisini doyurmak amacıyla buradayız. Önümüzdeki 1 ay boyunca Türk Hava Kurumu’nu ve Katar paramotor ekibini gökyüzünde görmeye hazır olun" diye konuştu.