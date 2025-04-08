Bursa'da jandarmanın narkotik operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

BURSA’da, jandarma tarafından, yılın ilk 3 ayında düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen analiz ve saha çalışmaları sonucu merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile Mudanya ve İnegöl ilçelerinde operasyon düzenlendi. Ocak, şubat, mart aylarında yapılan ve 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 24 kilogram kubar skunk, 330 gram kokain, 199 kök skunk/kenevir bitkisi, 104 gram kenevir/skunk tohumu, 608 gram kubar esrar, 220 gram metamfetamin, 173 gram bonzai, 192 gram salvia uyuşturucu maddesi, 30 ecstasy hap, 9 sentetik hap malzemesi, 11 hassas terazi, 70 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin TL ele geçirildi. Jandarmanın kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde de şüphelilerin ev, iş yeri ve depoları kenevir yetiştirmek için seraya dönüştürdüğü görüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19’u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.