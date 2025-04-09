4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.

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