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        4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        BURSA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:20
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        4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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        BURSA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

        Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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