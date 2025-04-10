TİM Başkanı Gültepe: ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma potansiyelimiz var

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticaret hacmini çok rahat bir şekilde 100 milyar dolara çıkarma potansiyelimiz var” dedi.

Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliği ve 150 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan TİM, Bölgesel İhracat Buluşmaları kapsamında, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyeleriyle Bursa'da buluştu. UİB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'nın ihracat açısından bölgesel olarak önemini vurgulayarak, “Bursa, 17 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdi. Dağılımda hepimizin bildiği gibi otomotiv sektörü ilk sırada. 2025 yılına girerken, yine Bursa'nın otomotiv etkisiyle artı yazmaya devam ediyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise 4,1 milyar dolar ile tamamladık. Uludağ İhracatçı Birlikleri ile üye firmaların ilk çeyreğindeki ihracatı 9,8 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık yüzde 3,5 oranında bir artış sağlandı. Bunda otomotiv sektörü çok büyük bir etki yaratıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girebilmeyi hedef olarak koyduk. Hedef büyük ve yüksek. Bu kararlılıkla beraberce çalışıyoruz. 2024 yılını artı ile kapattık, yaklaşık 162 milyar dolar. Yüzde 2,5 civarında bir artış sağladık. 2025'e girerken hedefimiz 280 milyar dolar. 2028’deki hedef ise 375 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı olmak üzere, toplamda 575 milyar dolar gibi bir hedef var. Bu ihracata ulaşabilmek için 2025 dahil, en az yüzde 7 oranında artış sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

'MALİYET SİSTEMİNDEKİ BOZULMALAR BÜYÜMEMİZİ YAVAŞLATTI' Türkiye'nin hedeflenen ekonomik rakamlara ulaşabilmesi için, en az yüzde 10 oranında büyüme sağlaması gerektiğini belirten Gültepe, “Türkiye'yi farklı noktalara getirmek istiyorsak, en az yüzde 10 büyümemiz lazım. Böyle bir strateji yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Son 1,5 yıl içerisinde özellikle Türkiye'deki maliyet sistemindeki bozulmalar, bizim daha hızlı büyümemizi yavaşlattı. O yüzden bozulan maliyet sisteminin toparlanması lazım. Özellikle bakanlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. 2022 ile 2025 arasında asgari ücretteki minimum artış yüzde 467, enflasyonun yüzde 265 civarında artışı var. Yani 2,5 kattan daha fazla maliyetlerde artış var. Eskiden zaman zaman dalgalanmalar olurdu. Ancak böyle bir korelasyon olmazdı. Türkiye'nin yüzde 10 büyümeye ulaşamamasının bence en büyük sebeplerinden biri, buradaki korelasyonun bozulmasıdır. Yani girdi maliyetlerinin çok yüksek bir artışla beraber, diğer parametrelerin bir araya girmesi, özellikle rekabetçilik konusunda her sektörde benzer birim maliyetleri içerisindeki işçilik maliyetleri farklı oranlara çıktı. Yüzde 15 olan maliyet, en az 10 puan yukarıya çıktı. Sonuçta dünya ile rekabet ediyorsun. Farklı ülkelerin rekabetleri var. Sizdeki maliyetler sürekli artış sağlarken, diğerlerinin sabit kalması sizi oyundan düşürüyor” diye konuştu.