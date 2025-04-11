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        Öğrencilerin polislere kavgalı sürprizi kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180'inci Yıl dönümü nedeniyle kavga ihbarı için çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:35
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        Öğrencilerin polislere kavgalı sürprizi kamerada
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180'inci Yıl dönümü nedeniyle kavga ihbarı için çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptı. Kavgayı polis ekiplerinin ayırdığı anlar amatör kameraya yansıdı.

        Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret topluluğu öğrencileri, Emniyet teşkilatının 180'inci Yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Öğrenciler, üniversite kampusu içinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kampusa giren polis ekiplerini gören öğrenciler birbirlerine yumruk yumruğa saldırdı. Polis ekipleri kavga eden öğrencileri ayırdıktan sonra yapılan sürpriz geldi. Polis ekipleri kısa süreli şaşkınlık yaşarken, öğrenciler de ellerindeki gülleri polis ekiplerine vererek, özel günlerini kutladı. o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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