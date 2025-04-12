Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde rengarenk evler beyaz örtüyle kaplandı

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Uludağ’ın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Bu mahallelerde seyirlik görüntüler oluştu. Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan genellikle 3 katlı olarak inşa edilen ve rengarenk boyanan müstakil evler beyaz örtüyle kaplandı. Bölge, dronla havadan görüntülendi.

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