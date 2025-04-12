Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde rengarenk evler beyaz örtüyle kaplandı

        BURSA'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde rengarenk evler beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL

        BURSA’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Uludağ’ın eteklerindeki mahallelerde güzel görüntüler oluştu. Bölge dronla havadan görüntülendi.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Uludağ’ın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Bu mahallelerde seyirlik görüntüler oluştu. Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan genellikle 3 katlı olarak inşa edilen ve rengarenk boyanan müstakil evler beyaz örtüyle kaplandı. Bölge, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama

        Benzer Haberler

        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri
        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Nereye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Nereye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu
        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu