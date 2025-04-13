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        Bursa'da, otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 06:49 Güncelleme: 13.04.2025 - 06:55
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        Bursa'da, otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine ilerleyen Görkem Güneyli'nin kullandığı 16 AFE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Savrularak devrilen otomobilinin altında kalan sürücü Güneyli bulunduğu yerde sıkışırken, yanında bulunan Berkay Gülmüş hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Görkem Güneyli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Berkay Gülmüş ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneyli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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