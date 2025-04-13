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        Karacabey Belediyespor - Vanspor FK : 1-0

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Hakan Yurtseven, Miraç Berk Kölemen, Mahir Selenga MısırKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:20
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        Karacabey Belediyespor - Vanspor FK : 1-0
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Miraç Berk Kölemen, Mahir Selenga Mısır

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Dk.69 Burak Albayrak), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.86 Koray Yağcı), Abdullah Balıkçı (Dk.90+1 Emre Oymak), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.86 Hakan Öztürk), Mahmut Bilir, Berke Özgün (Dk.86 Furkan Yasin Yalçın), Ali Aydemir, Fahri Pınar

        VANSPOR: Taha Cengiz Demirtaş, Harun Kavaklıdere (Dk.82 Batuhan Kör), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk.82 Ahmet Eren), Serkan Odabaşoğlu (Dk.64 Erdem Seçgin), Hasan Bilal (Dk.60 Mert Örnek), Okan Eken, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici (Dk.82 Medeni Bingöl)

        GOLLER: Dk.17 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ahmet Furkan Özcan, Hüseyin Arslan, Burak Albayrak, Emre Oymak (Karacabey Belediyespor), Mert Örnek (Vanspor)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 31’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Vanspor’u 1-0 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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