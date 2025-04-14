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        Evde 7 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'da, 7 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50
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        Evde 7 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA’da, 7 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Göçmenlere kalacak yer temin eden M.Ş. ise aranıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’ndeki bir evde kaldığını tespit etti. ‘Şok evler’ olarak tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, kimlikleri olmayan 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.

        Çalışmak için geldikleri Bursa’da, kaldıkları dairede kişi başı aylık 3 bin TL kira ödeyen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, daireyi kiraya veren M.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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