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        TSYD Bursa'dan 'anı bileti' önerisi

        TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor'un son iç saha maçı için yönetime 'anı bileti' çıkarma çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:32
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        TSYD Bursa'dan 'anı bileti' önerisi
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        TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor’un son iç saha maçı için yönetime ‘anı bileti’ çıkarma çağrısı yaptı. Ekmekçi, yerel medyanın da başarılı geçen sezonda pay sahibi olduğunu ifade etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala, en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkararak şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor’un, son sezonlardaki kötü gidişatı son buldu. Bursaspor’un lig yükselmesiyle şehrin de lig atladığını ifade eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Bursaspor, 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Bornova 1877 Sportif Yatırımlar’ı ağırlayacak. Bu karşılaşma için yönetimin anı bileti çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bursaspor’un bu yılki en önemli destekçisi taraftar oldu. Her hafta ayrı bir rekor kırarak, eşsiz koreografi ve sosyal sorumluluk taşıyan pankartlarıyla yıldız gibi parladı. Sezonun son iç saha karşılaşması olan Bornova maçında satışa sunulacak olan anı biletleri, Yeşil Beyaz sevdalıları için hem hatıra olacak hem de kulüp için yeni bir gelir fırsatı doğuracak. Toplamda 1,8 milyar liralık borcu 10 ay gibi kısa bir sürede kapatan yönetime de güzel bir teşekkür olacaktır. Yeni sezon için de yönetime bir motivasyon kaynağı olur. Kent protokolü, yönetimin ve taraftarın ardından sıra sende, haydi Bursa” dedi.

        BURSASPOR’UN BAŞARISI DÜNYA GÜNDEMİNDE

        Bursa medyasının sezon boyunca önemli işlere imza attığını kaydeden Başkan Ekmekçi, “Özellikle yerel medyada çalışan meslektaşlarımız, gerçekleştirdikleri doğru ve objektif habercilikle, Bursaspor’un ulusal ve uluslararası çapta başarısının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bursalı medya mensupları çok başarılı bir işe imza attı. Sezon boyunca yabancı gazeteciler de dönem dönem basın tribününde yer alarak, taraftarın oluşturduğu ambiyansı okuyucularıyla ve takipçileriyle paylaştı. Dünya Bursaspor’u konuştu. Süper Lig’e uzanan yolculukta Bursaspor, sürekli başarılarıyla gündemde kalmaya devam edecek” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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