Kimlik sorgusunda mahalle bekçisini bıçakladılar

BURSA'dakimlik sorgusundan kaçmak isteyen çift, mahalle bekçisini sırtından bıçakladı. Bekçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli çift yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçilerinin yaptığı sorguda, belirttiği kimlik bilgileri ile UYAP sistemindeki kayıtları uyuşmayan Kadem-Dilek T. çifti kaçmak istedi. Çift, çıkan arbedede bekçilerden birini sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli çift kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.