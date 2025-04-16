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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2014-2024 yılında 1257 afet yaşadık (2)

        İZNİK'TEİNCELEMELERDE BULUNDUTürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar ve beraberindeki heyet, İznik ilçesi, Karatekin Mahallesi'nde meydana gelen zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:00
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2014-2024 yılında 1257 afet yaşadık (2)
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        İZNİK’TEİNCELEMELERDE BULUNDU

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar ve beraberindeki heyet, İznik ilçesi, Karatekin Mahallesi'nde meydana gelen zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar'a İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, oda yöneticileri, çiftçi ve mahalle muhtarları eşlik etti. Ziyaret ve incelemelerin ardından açıklama yapan Bayraktar, ülke genelinde yaşanan zirai don olaylarının boyutuna dikkat çekerek, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için destek talebinde bulundu. Bayraktar, "Bu süreçte meyve üreticileri ciddi zarar gördü. Çiftçimizin zararı büyük. Destek mekanizmalarının hızlıca devreye alınması gerekiyor" dedi.

        Heyet, Karatekin Mahallesi’ndeki incelemelerin ardından Kaynarca Mahallesi’ne geçerek burada da çiftçilerle buluştu. Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bayraktar, çözüm noktasında gerekli adımların atılması için çalışma yürüteceklerini ifade etti.

        Semih TÜRKER/ İZNİK (Bursa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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