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        Uygunsuz görüntülerini 3 yaşındaki oğlunu kullanarak satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi

        Bursa'da, Serdar A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:35
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        Uygunsuz görüntülerini 3 yaşındaki oğlunu kullanarak satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi
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        Bursa'da, Serdar A.'dan (28) boşandıktan sonra oğlu U.L.A. (3) ile İstanbul'a yerleşen N.K., sosyal medyada çocuğun adına açtığı kanalda uygunsuz görüntüler yükleyip, 5 bin lira karşılığında sattı. Serdar A.'nın suç duyurusunun ardından U.L.A., geçici olarak babasına verildi. Çocuğun velayeti, 5 ay sonra ise sosyal medya hesabını kapattığını ve iş girdiğini söyleyen annesine geri verildi. Anne N.K., Bursa'ya gelip oğlunu alarak İstanbul'a döndü.

        Bursa'da Nilüfer ilçesinde oturan Serdar A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çift, dünyaya gelen çocuklarına U.L.A adını verdi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift evliliklerinden 8 ay sonra boşanırken, U.L.A.'nın velayeti annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından Serdar A., Bursa'da kaldı, N.K. ise o tarihte 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı. Serdar A., konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayda N.K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" dedi.

        ACİL KORUMA

        N.K. hakkında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında 'acil koruma' kararı verilmesi gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen ‘acil koruma’ kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itiraz üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım 2024'te anneye geri verilirken, Serdar A. da, velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11’inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım’da yapılan duruşmada, U.L.A.’nın velayetinin tedbiren babasına verilmesini kararlaştırdı. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik’te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 6 Aralık’ta, polis ve pedolog eşliğinde eski eşinin evine giden Serdar A., oğlu U.L.A.'yı teslim aldı.

        5 AY SONRA KARAR ÇIKTI

        Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'nde devam eden yargılamada karar çıktı. Duruşmaya katılan Serdar A., oğlunun velayetinin kendisine verilmesini isterken, N.K. ise sosyal medya hesaplarını kapatıp, annesiyle aynı evde yaşadığını ve bir işe girip çalıştığını söyleyerek çocuğunun velayetini istedi. Mahkeme hakimi ise U.L.A.'nın velayetini 5 ay sonra annesine verdi. Bursa'ya gelen N.K., çocuğunu alıp İstanbul'a döndü.

        'TEK VARLIĞIM OĞLUMDU'

        Mahkemeden çıkan kararın kendisini ve çevresini çok üzdüğünü belirten Serdar A., "Bu karara çok tepkiliyim. Onun, aynı şeylerin yapmayacağının garantisi yok. O kanalları da zaten oğlumu ve adını kullanarak açtı. Benden her şeyimi aldılar. Tek varlığım oğlumdu. Çocuğumun olmaması beni çok etkiledi. Bu anlatılmaz bir acıdır. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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