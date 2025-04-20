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        Bursaspor - Bornova 1877 Sportif: 4-1

        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk StadyumuHAKEMLER: Sinan Dereci, Şeyhmus Baysal, Akın KarabakBURSASPOR: Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:30
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        Bursaspor - Bornova 1877 Sportif: 4-1
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        STAT:Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

        HAKEMLER: Sinan Dereci, Şeyhmus Baysal, Akın Karabak

        BURSASPOR: Kerem Matışlı, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı (Dk.65 Ahmet İlhan Özek), Yiğitali Bayrak, İlhan Depe (Dk.56 Bora Yılmaz), Sedat Cengiz (Dk.74 Furkan Emre Ünver), Muhammet Zeki Dursun (Dk.56 Vefa Temel), Hamza Gür, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk.56 Muhammed Demir)

        BORNOVA 1877 SPORTİF: Mustafa Erdem Uysal, Emircan Koku (Dk.46 Abdullah Çınar), Tuğcan Alp Öztürk (Dk.46 Abdülkadir Kuzey), Berkay Eyolcu (Dk.71 Ömer Hızıroğlu), Eren Karaağaç, Mete Şentürk (Dk.83 Batuhan Altın), Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Arda Furkan Abbak (Dk.83 Efe Geçim), Utkan Gökçen, Emre Akbulut

        GOLLER: Dk.25 İlhan Depe, Dk.46 Zeki Dursun, Dk.57 ve 78 Muhammed Demir (Bursaspor), Dk.52 Abdülkadir Kuzey (Bornova 1877)

        SARI KARTLAR: Taha Can Velioğlu (Bursaspor), Eren Karaağaç (Bornova 1877)

        3’üncü Lig 1’inci Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29’uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif’i 4-1 mağlup etti.

        Karşılaşmada 3’üncü Lig’deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu. Koreografide; Maraton’da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise 'GELİYORUZ' başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı. Koreografi ve onun bir parçası olan gazete küpürü şeklinde tasarlanan pankartta, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla. Bu şehrin umudu sensin ! Bursa yeniden ayağa kalkıyor. Yeşil beyazlı taraftarların büyük bir özlemle beklediği günler geri dönüyor. Bursaspor zorlu geçen yılların ardından tekrar eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. Geliyoruz. Haber salın dört yana geri dönüyor Bursa. Bursa şehri takımıyla yeniden bütünleşti. Bursaspor’un yükselişe geçmesiyle birlikte Timsah Arena’da yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Satışa çıkan kombine biletler rekor hızla tükenirken, taraftarlar statta yeniden destan yazmaya hazırlanıyor. Her maçta tribünleri dolduran yeşil beyazlılar, rakip takımlara korku salıyor. Bursaspor camiası, Süper Lig’e dönüş için büyük bir inanç içinde… Futbolcuların, yönetim ve taraftarlar tek yürek olmuş durumda. Bursa şehrinde yeniden şampiyonluk şarkıları yankılanıyor. Timsah yürüyüşe geçti ve bu kez durmaya niyeti yok” ifadeleri yer aldı.

        KUPAYI TFF BAŞKANI’NDAN ALACAK

        Öte yandan Bursaspor şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan teslim alacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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