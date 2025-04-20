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        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'da 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:45
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        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'da 6 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Şabanbahçe Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan sigara izmaritinin saksıdaki kağıtları ve bitkiyi tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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