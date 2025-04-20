Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Şabanbahçe Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan sigara izmaritinin saksıdaki kağıtları ve bitkiyi tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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