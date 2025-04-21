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        Apartman bahçesindeki 8 yavru kedi, kesici aletle öldürüldü

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yuvaları bulunan 8'i yavru 10 kedi, kesici aletle saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:09
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        Apartman bahçesindeki 8 yavru kedi, kesici aletle öldürüldü
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yuvaları bulunan 8’i yavru 10 kedi, kesici aletle saldırıya uğradı. Yavru kediler ölürken, 2 anne kedi ise kaçarak kurtuldu.

        Olay, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bahçedeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü. Sabitoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

        Aynı bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu, "Yuva kimsenin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Mama kapları etrafa saçılmış, yuva ise parçalanmıştı. Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil” dedi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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